MaaS: 1500 euro a 100 torinesi in buoni mobilità

Vi avevamo già parlato del progetto MaaS (Mobility as a Service). Un nuovo concetto di mobilità che vede i mezzi di trasporto sostenibile completamente integrati.

Dagli autobus alle biciclette, dai tram ai monopattini, passando per scooter e auto in sharing.



📲 Trattandosi di una assoluta novità, tale sperimentazione è partita dapprima con i dipendenti General Motors e, ora, siamo pronti a iniziare a estenderlo ai cittadini. Per farlo, inoltre, verrà implementata una nuova app da 5T.

340mila euro sono i fondi stanziati per questa sperimentazione.

🛴 E, per incentivarla faremo un’azione concreta: verranno messi a disposizione circa 1500 euro in buon mobilità per 100 torinesi che dimostreranno di non avere un auto o di essere disposti a rottamarla.

Va da sé che si tratta di numeri caratteristici, appunto, di una sperimentazione.

Vi aggiorneremo quanto prima sui risultati e su tutte le modalità di questa iniziativa.

#TorinoRiparte🚀