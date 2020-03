Coronavirus: ecco le indicazioni sul territorio di Torino (in aggiornamento)

I decreti firmati dal Presidente Giuseppe Conte per la lotta al coronavirus hanno portato diversi interventi che, purtroppo, hanno portato a restrizioni temporaneo delle libertà di tutte e tutti.

A questo link potete trovare le FAQ del Governo: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278

📍 Torino, ovviamente, è pronta ad adempiere.

Le domande in queste ore sono tante, come è giusto che sia.

Ancora una volta, per tutte e tutti, a partire dalle Istituzioni, è il momento della chiarezza e della coesione.

La raccomandazione principe, va da sé, è quella di rimanere presso il proprio domicilio e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni.

Anche questa volta, da stamattina presto siamo al lavoro con le altre Istituzioni per organizzare tutti i provvedimenti specifici e dare tempestivamente tutti i chiarimenti del caso.

⭕ È importante sottolineare che dallo stesso Governo centrale continueranno ad arrivare aggiornamenti e circolari interpretative.

Sintetizzo qui una serie di punti utili che continuerò ad aggiornare.

👉🏼 Quale distanza devo tenere dalle altre persone?

Almeno un metro

👉🏼 Se ho la febbre?

Sopra i 37,5° chiamare il medico di base. Stare a casa e NON andare al pronto soccorso

👉🏼 Posso andare in altri comuni?

NO. Salvo situazioni di necessità documentabili alle Autorità competenti

👉🏼 Posso muovermi per motivi sanitari?

Sì.

👉🏼 Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?

Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. Negli spostamenti per lavoro tra Comuni diversi è bene avere con sé l’autocertificazione.

👩🏻‍💻 È comunque fortemente consigliato lo smart-working ove possibile.

👉🏼 ZTL e strisce blu?

Sospese fino al 25 marzo, per agevolare chi deve garantire i servizi essenziali alla comunità.

👉🏼 Ma posso portare il cane a fare i bisogni o a buttare la spazzatura?

Sì, certo. L’importante è evitare gli assembramenti e, in generale, limitare il tempo di permanenza fuori casa. Indispensabile garantire la distanza di sicurezza.

👉🏼 Ho visto tanta gente nei parchi in questi giorni…

Vero, è capitato. La Polizia Municipale sta intensificando i passaggi per comunicare ai cittadini di evitare gli assembramenti.

I parchi si possono attraversare solo per spostamenti legati a necessità o per praticare attività motoria in solitaria.

👉🏼 Ma quindi anche una partitella a calcio o basket con gli amici?

No. Sono chiusi gli spazi sportivi all’aperto, proprio per evitare il ricrearsi si situazioni che possano favorire il contagio.

👉🏼 Almeno posso andare a fare una passeggiata?

La “passeggiata” è giustificata solo se trattasi di spostamento per le necessità di cui sopra. Dunque non per mero svago.

Dopodiché il Governo ha confermato che si può uscire per fare attività motoria all’aperto, rispettando rigorosamente le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti nella maniera più assoluta. Noi ci sentiamo di dire, anche in questo caso, di limitare al minimo – possibilmente zero – le uscite non necessarie.

👉🏼 Posso usare la bicicletta?

La bicicletta è prevista come mezzo di trasporto per gli spostamenti legati alle esigenze necessarie di cui sopra (lavoro, salute o necessità improcrastinabili).

Può anche essere usata per attività motoria all’aperto.

👉🏼 Ma per fare attività motoria ho bisogno di un’autocertificazione?

No, essendo prevista dal decreto.

Tuttavia, in caso di controlli della Pubblica Autorità, si sarà tenuti a rispondere del proprio spostamento e, in quel caso, a compilare un’autocertificazione.

In caso di dichiarazioni false si incorre nelle sanzioni previste.





👉🏼 Sono fuori casa, posso rientrare?

Sì, sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

👉🏼 Chi deve assolutamente restare in casa?

Anziani, persone immunodepresse o con patologie

👉🏼 Servizi pubblici?

Sono garantiti. Ricordiamo comunque che molti di essi sono fruibili online.

👉🏼 Si svolgeranno messe e funzioni religiose?

No

👉🏼 Bar, gelaterie, pasticcerie, pub e ristoranti sono aperti?

Chiusi. Ad eccezione di mense e catering continuativo che siano in grado di garantire la distanza di sicurezza.

👉🏼 Le consegne di cibo a domicilio?

Sono consentite, comprese le attività di preparazione. Nel totale rispetto delle norme di sicurezza.

👉🏼 Ma allora anche il cibo da asporto (take away)?

No. Quello non è consentito poiché si tratta a tutti gli effetti di luoghi dove si possono creare assembramenti.

👉🏼 Attività commerciali al dettaglio?

Chiuse. Ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

👉🏼 Quindi posso fare la spesa?

Sì, una persona per famiglia. Non è il momento di andare insieme a fare compere.

Importante ricordare che i commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone nel negozio.

⭕ Esiste poi la possibilità di fare la spesa online, senza necessità di spostarsi.

👉🏼 Vale anche per i centri commerciali?

Sì. Nei centri commerciali sarà consentito l’accesso solo agli spazi riservati a generi alimentari e di prima necessità.

⭕ I rifornimenti saranno regolarmente effettuati. NON è necessario correre a fare la spesa.

👉🏼 Farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi?

Normalmente aperte

👉🏼 Parrucchieri, estetisti, barbieri e attività di servizi alla persona?

Chiusi.

👉🏼 Servizi bancari, finanziari, assicurativi, settore agricolo zootecnico e di trasformazione agro-alimentare?

Regolarmente funzionanti.

👉🏼 Asili, scuole e Università?

Chiusi fino al 3 aprile

👉🏼 Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?

Sospesi fino a nuove indicazioni.

👉🏼 Cinema, palestre, piscine, discoteche, musei?

Chiusi.

👉🏼 Assemblee di condominio?

Vietate. Ovviamente sono permesse in video conferenza.

👉🏼 Posso andare a mangiare dai parenti?

Non rientra tra gli spostamenti necessari. La raccomandazione è di rimanere nella propria abitazione il più possibile.

👉🏼 Posso andare ad assistere miei cari non autosufficienti?

Nel caso si tratti di una situazione di necessità, è consentito.

Ricordate però che le persone anziane sono in assoluto quelle più vulnerabili.

👉🏼 I corrieri merci possono circolare?

Sì.

👉🏼 Concorsi pubblici?

Rinviati, salvo specifiche eccezioni comunicate agli interessati.