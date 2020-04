Coronavirus: ecco come funziona la distribuzione dei buoni spesa a Torino

Di seguito le indicazioni della Città di Torino per accedere al beneficio dei buoni spesa. Beneficio che si aggiunge a quelli già previsti.

Un beneficio, che ricordo da subito, è nato per chi si trova in una situazione di difficoltà grave. L’appello è dunque quello di richiederlo solo in caso di necessità.

Più saremo responsabili individualmente, più ci staremo prendendo cura della nostra comunità.

Ne approfitto sin da ora per ringraziare tutte e tutti coloro che hanno reso possibile di creare questo sistema in tempi brevissimi.

Un sistema complesso che continua a crescere e a migliorarsi.

Cosa sono i buoni spesa?

Si tratta di misure economiche di solidarietà e sostegno alimentare da destinare ai cittadini e ripartiti tra i vari comuni che si siano trovati in grave condizione di necessità e bisogno a seguito dell’emergenza coronavirus.

Tale provvedimento è stato disposto dall’Ordinanza della Protezione Civile (OCDPC n. 658 del 29/03/2020) e pubblicata il 30 marzo sulla Gazzetta Ufficiale n. 85.

L’Ordinanza dà seguito al DPCM del 29 marzo 2020 che ha rideterminato, incrementandola, la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale 2020, per aiutare appunto i Comuni a mettere in campo interventi di sostegno alimentare alle famiglie più gravemente colpite dall’emergenza Coronavirus.

Chi può accedere ai buoni spesa?

Tutti i cittadini residenti a Torino (singoli o nuclei famigliari), con priorità a chi NON percepisce già altre forme di sostegno pubblico al reddito, come, ad esempio, Reddito o Pensione di Cittadinanza, REI, Naspi, etc…

E che si trovino in stato di grave necessità derivante dall’emergenza covid-19 per una delle seguenti motivazioni: perdita o riduzione del lavoro, sospensione attività o altro.

Potrà essere presentata una sola richiesta di buoni spesa per nucleo famigliare.

L’inserimento dei dati è in forma di autocertificazione e quindi il cittadino che presenta la domanda è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, e quindi dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Sulle dichiarazioni verranno effettuati ex-post dei controlli a campione.

A quanto ammontano i buoni spesa?

Le specifiche per l’attribuzione dei buoni spesa ai diversi nuclei famigliari sono state così definite dalla Città di Torino, in funzione del numero di componenti del nucleo stesso:

da 1 a 2 componenti: buono spesa di € 300

da 3 a 4 componenti: buono spesa di € 400

da 5 o più componenti: buono spesa di € 500

L’erogazione avverrà attraverso la consegna al cittadino di un documento in formato pdf che contiene l’indicazione dell’ammontare equivalente a quanto assegnato in buoni spendibili da € 25/cadauno, che il cittadino potrà scaricare da uno specifico portale che verrà indicato con la mail di conferma e stampare su carta o salvare sullo smartphone per il loro utilizzo presso gli esercizi commerciali convenzionati.

La Città di Torino ha identificato nella società DAY il soggetto, già fornitore dei buoni pasto per il comune, per la gestione dei buoni spesa da assegnare ai cittadini.

Come si accede ai buoni spesa?

I nuclei famigliari possono accedere ai buoni spesa secondo due modalità

Online (consigliata)

Tramite accesso ad un portale on-line per procedere in autonomia al caricamento della domanda fino all’ottenimento dei bonus spesa da scaricare in formato pdf. Il portale si trova qui:

LINK PER RICHIEDERE I BUONI SPESA A TORINO

L’orario di accesso per la modalità online in autonomia è tutti i giorni dalle 9 alle 22

Per compilare la domanda, che non richiede l’autenticazione con credenziali, il cittadino dovrà inserire: il proprio codice fiscale e i riferimenti del suo documento (Carta di identità o permesso di soggiorno), e successivamente se il sistema ha verificato l’effettiva correttezza dei dati, potrà procedere con la compilazione della domanda. Dovrà inoltre fornire un indirizzo mail e un numero di cellulare per poter ricevere le comunicazioni sullo stato della domanda e, in caso di accettazione, il PIN per scaricare i buoni spesa.

Tramite call-center

un operatore comunale effettuerà, in collegamento telefonico con l’utente, la compilazione della domanda on-line per conto dell’utente, sul medesimo portale.

Il numero è: 011 011 30003

Gli orari di accesso tramite operatore sono i seguenti:

venerdì 3 aprile dalle ore 10 alle ore 18;

sabato 4 aprile dalle ore 9 alle ore 17;

domenica 5 aprile dalle ore 9 alle ore 12;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

La compilazione della domanda sarà guidata dall’operatore del call center. Il cittadino dovrà avere a portata di mano il codice fiscale e i riferimenti del suo documento (Carta di identità o permesso di soggiorno). All’utente sarà richiesto di fornire anche un numero di telefono cellulare (o in alternativa fisso), un indirizzo mail per l’invio della mail di conferma (per chi ne dispone) con l’allegato contenente in buoni spesa in formato pdf da stampare in autonomia. Si raccomanda, nel momento di effettuazione della telefonata, di avere a portata di mano carta e penna per potersi appuntare il numero di istanza associato alla richiesta del bonus utile al ritiro presso un punto stampa, nel caso non sia possibile stampare autonomamente.

Solo per chi non dispone o non può accedere facilmente ad una stampante per la produzione autonoma dei buoni spesa saranno resi disponibili dei punti stampa che provvederanno a farlo per gli utenti che vi si recheranno di persona o tramite delega. In questo caso si raccomanda di raggiungere il punto stampa più vicino alla propria residenza.

I punti stampa saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e saranno indicati direttamente dall’operatore del call center all’utente.

Controlli

La Città di Torino effettuerà controlli sulla veridicità delle auto-dichiarazioni rilasciate.