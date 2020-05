Fase 2: come cambia la macchina comunale

La macchina comunale. Il cuore dell’Amministrazione, dove ci si prende cura della Città e dei cittadini.

La Fase 2 prevederà importanti cambiamenti e sarà proprio la macchina comunale ad adeguarsi per prima per poter poi gestire al meglio tutti gli altri settori della Città.

Tre sono i principi su cui abbiamo fondato il piano per la Fase 2:

👉🏼 sicurezza,

👉🏼 efficacia,

👉🏼 efficienza.

Come ho già avuto modo di dire, dobbiamo fare in modo che tutto sia pronto per raggiungere in sicurezza, il prima possibile e al meglio delle nostre capacità, gli obiettivi che ci siamo prefissati.

E quali sono questi obiettivi?

1️⃣ gestione a regime del rischio;

2️⃣ piena ripresa delle attività entro i primi di luglio 2020;

3️⃣ stabilizzare in homeworking 1600 lavoratori e lavoratrici;

4️⃣ i piani di riattivazione dei servizi per l’infanzia e centri estivi saranno oggetto di specifica programmazione finalizzata all’individuazione di attività a supporto delle famiglie;

5️⃣ proseguire l’attività dei cantieri stradali (già ripartiti) e con la programmazione della ripresa degli altri lavori;

In queste slide potete vedere la progettazione complessiva.

Ringrazio tutte e tutti coloro che, con noi, stanno portando avanti questo lavoro.

#TorinoRiparte