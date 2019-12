Finalmente Porta Nuova avrà il suo Bici Park

Chi abbina la bicicletta al trasporto pubblico (treno, metro, autobus) o al car sharing per spostarsi da e verso Torino, o semplicemente non vuole lasciarla incustodita preferendo muoversi a piedi nel centro cittadino, entro la fine del prossimo anno potrà depositarla all’interno del ‘bici park’ che verrà costruito nella stazione di Porta Nuova.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina la convezione con Grandi Stazioni Rail per la realizzazione, nell’ambito del progetto ‘Torino Mobility Lab’, di un parcheggio protetto per biciclette con almeno 100 posti.

Bici Park a Porta nuova: ecco i numeri

L’accesso alla struttura – aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – sarà automatizzato e si potrà entrare utilizzando una tessera magnetica o con tecnologia wireless.

Nel ‘bici park’ troveranno posto almeno 5 postazioni per la ricarica delle bici elettriche e sarà anche possibile offrire agli utenti un servizio di ciclofficina, con funzioni di assistenza e piccole riparazioni.

Bici Park di Porta Nuova: quanto costa?

Parcheggiare la propria bicicletta non potrà costare più di 80 centesimi al giorno, mentre il presso dell’abbonamento mensile non dovrà superare i 12 euro. Sono previste agevolazioni per gli abbonati al trasporto pubblico.

Il costo previsto per la realizzazione del ‘bici park’ è di 170mila euro, 40mila dei quali verranno trasferiti dalla Città di Torino a Grandi Stazioni Rail a titolo di cofinanziamento.

“Per muoversi le persone mischiano sempre più i diversi mezzi di trasporto – spiega l’assessora Maria Lapietra – . La realizzazione del parcheggio custodito nella stazione di Porta Nuova, atteso da tempo, renderà più facile e sicuro l’interscambio tra la bicicletta e il trasporto pubblico e offrirà un ulteriore incentivo ai cittadini a preferire una mobilità intermodale.”