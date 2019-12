Greta Thunberg a Torino. In piazza per l’ambiente, ancora più forti

Oggi Torino ha avuto l’onore di ospitare Greta Thunberg e io ho avuto il piacere e l’onore di conoscerla e darle il benvenuto da parte della nostra comunità.

Sono sicura che molti di voi hanno avuto modo di ascoltare le sue parole dal palco di piazza Castello, organizzato dalle attiviste e dagli attivisti di Fridays For Future Torino, che ringrazio.

Parole che, ancora una volta, ribadiscono come il tema dell’emergenza climatica sia una priorità assoluta per tutte e tutti.

Parole che, a Torino, una delle Città con l’aria più inquinata d’Europa, sono particolarmente significative.

Di questi contenuti abbiamo avuto più volte modo di parlare ma, quello su cui vorrei soffermarmi – se me lo concedete – è quello che mi ha trasmesso nell’incontrarla. Ovvero una determinazione ancora più forte nel portare avanti le politiche per l’ambiente che abbiamo avviato per la nostra Città.

Sono ancora più convinta che le istanze di tutte e tutti vadano rispettate, ma l’esigenza prioritaria, per noi e per le prossime generazioni, è quella di consegnare a chi verrà in futuro una Città più pulita, più sostenibile, più sana e più sicura.

Per questo motivo andremo avanti, con ancora maggiore forza sui temi della mobilità sostenibile, della riduzione delle emissioni, del contrasto allo smog, del rafforzamento del trasporto pubblico, della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, della pulizia dei nostri corsi d’acqua.



Queste scelte possono non portare consenso, ma ciò non può essere in alcun modo un freno a un’azione politica che guardi realmente al futuro.

Per tali motivi continueremo a spiegarle in ogni sede possibile. Facendo in modo che questa battaglia – che va al di là di qualsiasi bandiera – possa essere abbracciata da tutte e tutti.

Grazie Greta. E grazie a chi, ogni giorno, fa la sua parte nella tutela del Pianeta.

In conclusione, come già annunciato con una lettera ufficiale, la Città di Torino darà il suo supporto per la candidatura ad ospitare il II meeting internazionale dei Fridays for Future International.