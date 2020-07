Torino si prepara al futuro: ecco il nuovo Piano Regolatore Generale

Non tutti sanno cos’è un Piano Regolatore Generale (PRG) ma tutti, proprio tutti, vi hanno a che fare ogni giorno

Non tutti sanno cos’è un Piano Regolatore Generale (PRG) ma tutti, proprio tutti, vi hanno a che fare ogni giorno 🙂

Ad essere il più semplici possibili, il PRG è il piano di sviluppo urbanistico di una Città. Ha un ruolo fondamentale perché se da un lato regola, tra le altre cose, spazi, strade e servizi, dall’altro deve essere in grado di adattarsi (e, se possibile, prevedere) le trasformazioni della Città.

L’ultimo PRG è stato approvato nel 1995. Da allora Torino è cambiata tantissimo. Questo è sotto gli occhi di tutti.